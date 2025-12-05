Policlinico di Messina, nati tre gemelli: due maschi e una femmina

Il parto era programmato

MESSINA – Stanno bene e torneranno presto a casa i tre gemellini nati qualche giorno fa al Policlinico di Messina. Sono due maschi, di 1300 grammi e 1840 grammi, e una femmina di 1120 grammi.

La madre, 31 anni, è stata seguita dai professionisti dell’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta da Stefano Cianci. Un parto programmato con taglio cesareo a 33 settimane che si è inserito in un anno positivo di nascite per l’azienda ospedaliera universitaria dove ad oggi si registra un trend in salita, con 16 parti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

“La gestione di un parto trigemellare a 33 settimane – dice Cianci – richiede elevata preparazione, coordinamento multidisciplinare e tempestività clinica. Il risultato positivo ha ottenuto testimonial l’eccellenza e la sicurezza dell’assistenza materno-infantile del nostro Policlinico. La collaborazione tra Ostetricia, Anestesia, Neonatologia e la Terapia Intensiva Neonatale rappresenta il vero punto di forza del nostro lavoro. Ringrazio tutto il personale coinvolto per il lavoro di squadra e per la professionalità posta ogni giorno nell’assistenza alle madri e ai neonati”.

“Una buona notizia – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – non solo perché un segnale positivo in un contesto complessivo in cui è prevalente la denatalità, ma altresì perché valorizza il ruolo del nostro punto di nascita che, come ospedale universitario, ha al suo interno tutte le specialità per poter partecipare al meglio mamme e bambini”.