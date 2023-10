Operazione “Alto impatto”: 100 unità delle forze dell’ordine impegnate

Impegnati poliziotti, carabinieri e finanzieri

1' DI LETTURA

MESSINA – Operazioni straordinarie di controllo del territorio a Messina. La prefettura comunica che dalle prime ore del mattino 100 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri sono impegnati nell’operazione “Alto Impatto”.

Le zone interessate dall’operazione “Alto Impatto”

Le aree attualmente controllate sono quelle del rione messinese di Bisconte e del comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo scopo è quello di prevenzione e contrasto della criminalità, anche straniera.

L’operazione, disposta dal prefetto in sede del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e sotto il coordinamento tecnico operativo del questore, è inserita in una più ampia cornice per fronteggiare fenomeni di criminalità diffusa.