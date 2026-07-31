 Messina, dalla Regione ruspe nel luogo del crollo
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Messina, la Regione invia le ruspe nel luogo del crollo

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Supporteranno le operazioni di ricerca
LA TRAGEDIA
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MESSINA – Il presidente della Regione e commissario straordinario al risanamento di Messina Renato Schifani ha disposto l’invio dei mezzi impiegati nei cantieri di demolizione delle ex baraccopoli di Messina nel luogo del crollo a Pistunina a supporto delle squadre impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso.

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Le ruspe delle attività di risanamento sono state messe a disposizione per supportare gli aiuti, in particolare, è stato inviato sul sito del disastro un escavatore con la pinza selezionatrice e la benna. 

La struttura per il risanamento, diretta dal sub commissario Santi Trovato, segue da vicino l’evolversi della situazione e stamattina, su disposizione del commissario Schifani, è stato effettuato un sopralluogo per fare il punto sulle operazioni in corso e valutare ulteriori aiuti ed eventualmente garantire l’impiego di altri mezzi.

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