“Vi racconto Messina”, relazione di fine anno del sindaco Basile

Il primo cittadino convoca stampa, assessori e dirigenti

MESSINA – Relazione di fine anno del sindaco Federico Basile: dagli appalti alle opere in cantiere, passando dalla cultura e dagli eventi in programma. Il primo cittadino convoca la stampa, gli assessori e i dirigenti del Comune e delle partecipate.

Messina, la relazione del sindaco

Il sindaco, dopo un breve saluto, ha ricordato l’essenza del tradizionale appuntamento annuale: “L’idea di vederci come ogni anno è sicuramente legata allo scambio di auguri con la stampa, ma è anche un modo pratico per fare un punto sull’attività amministrativa, attraverso una breve sintesi delle azioni svolte e di quelle in progress. Si tratta di azioni strutturali – ha sottolineato Basile – che stanno producendo quei risultati che avevamo programmato”.

Dalle piazze alle strade cittadine

Ad aprire la panoramica dell’attività amministrativa della giunta Basile è stato il vicesindaco Salvatore Mondello, che ha posto l’attenzione sui settori dell’edilizia pubblica, sul risanamento della città di Messina e sui rapporti con Arisme. Il vicesindaco ha ricordato la priorità data ai soggetti fragili nelle procedure di assegnazione. Infine, per le infrastrutture e i lavori pubblici il vicesindaco ha illustrato gli interventi di rigenerazione urbana che hanno riguardato Piazza Cairoli, Piazza del Popolo, oggi Lo Sardo, le vie Cicerone e Malvagna. Spazio anche alle attività di rigenerazione dell’asfalto e alla segnaletica delle arterie cittadine e tra queste, i viali Boccetta e della Libertà e le vie La Farina, Battisti e Adolfo Celi, dove è stata adottata un innovativo asfalto drenante.

Le relazioni degli assessori

Lunga relazione dell’assessora Alessandra Calafiore sulle azioni e i programmi adottati nei settori del rafforzamento del servizio sociale e sugli sportelli sociali integrati. L’assessora si è occupata anche di: inclusione sociale ed integrazione socio-sanitaria; servizi di prossimità – centrale h24-volontariato sociale; politiche adottate per il contrasto alla povertà economica e lo sviluppo di un distretto sociale evoluto.

L’assessore alla difesa del suolo Francesco Caminiti ha illustrato i progetti e i risultati raggiunti sulla messa in sicurezza dei torrenti e sulla difesa delle coste. E ancora, il componente della giunta ha parlato dei lavori di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, dell’efficientamento energetico di immobili e impianti comunali e infine, per la delega all’Ambiente il progetto ForestaMe, dei parchi e della riqualificazione delle spiagge e dei litorali cittadini.

Il progetto “YoungMe”

Spazio anche ai giovani, con l’assessora al ramo Liana Cannata, che ha parlato del progetto “YOUNGME” GIOVANI AL CENTRO” con il quale il Comune di Messina per la prima volta si è dotato di un portale dedicato al mondo giovanile. In programma anche le arti di strada e la costituzione, all’interno dell’ente, della prima Rete CUG E CPO in Italia e la costituzione della figura della consigliera di fiducia per promuovere la cultura delle pari opportunità.

Cultura

L’assessore alla Cultura Enzo Caruso si è soffermato sulle politiche adottate, puntando sulla creazione del Brand Messina Città di Antonello e sul 70esimo anniversario della Grande Mostra di Antonello. L’assessora ha elogiato i “soddisfacenti risultati raggiunti nel settore turismo e brand Messina”, dall’accoglienza dei crocieristi nello slargo di Largo Minutoli, ai dati statistici comparativi del turismo a Messina dal 2019 al 2022.

Ed ancora, l’esponente della Giunta ha parlato del primo meeting del turismo esperenziale, del portale VisitMe e del ruolo di Messina quale cofondatrice della rete Italian Blue Route, oltre a quanto realizzato nel settore della valorizzazione e promozione del patrimonio fortificato.

L’assessore Roberto Cicala ha relazionato sulla gestione del patrimonio puntualizzando il successo raggiunto dall’Amministrazione sulla trentennale vicenda del Palagiustizia, con l’acquisto e la valorizzazione di due immobili storici della città che ospiteranno i nuovi uffici giudiziari. In elenco un focus sull’informatizzazione del comune di Messina e la lettura dei numeri nel settore del contenzioso, tra proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e lo studio TAX-Gap in materia di tributi e contrasto all’evasione ed elusione tributaria.

Pubblica istruzione

L’assessore alla scuola Pietro Currò si è soffermato sullo stato delle scuole cittadine, nonché sul rapporto di collaborazione proficua con il Provveditore agli Studi. Massimo Finocchiaro, con la delega allo Sport, ha fatto il punto sullo stato degli impianti cittadini e ha parlato degli eventi ospitati in alcune strutture, che per la prima volta hanno visto Messina protagonista di kermesse di rilevanza nazionale e internazionale. E poi i Grandi Eventi cittadini che si sono susseguiti nel corso di quest’anno con artisti di fama internazionale ricordando anche la puntata in esterna di Masterchef registrata in Città e che andrà in onda a breve; oltre agli appuntamenti tenutisi nell’ambito delle attività produttive e promozionali. A chiudere gli interventi è stato l’assessore Massimiliano Minutoli, il quale ha elencato le attività di protezione civile sottolineando l’apertura a breve del Centro polifunzionale; manutenzione beni e servizi con gli interventi di riqualificazione nei villaggi colpiti dall’alluvione 2009, a quelli di arredo urbano e degli spazi pubblici cittadini ricordando anche quelli effettuati con i fondi della democrazia partecipata fino a quelli di ampliamento di alcuni cimiteri suburbani e quelli di recupero al Gran Camposanto.

Le partecipate

Il ruolo delle partecipate nelle parole del Sindaco “la macchina che sto guidando ha sei ruote. Queste sei ruote – ha detto Basile – sono le nostre Società partecipate, ma abbiamo soprattutto chi non mette soltanto in moto la macchina, ma chi la fa camminare speditamente. Se quest’anno abbiamo portato avanti 649 delibere di Giunta rispetto alle 529 dello scorso anno, con il 22,80 % in più, significa che questo Comune sta lavorando, sta lavorando bene e sta portando a casa tanti risultati con tanta pazienza e la Città lo vede. Non è un problema di traffico, non è un problema di rigenerazione urbana, non è un problema di decentramento è soltanto un problema di cambiamento che deve essere assorbito da tutti e con tutte le attività che stiamo facendo. Oltre a ringraziare gli Assessori, le Partecipate, gli Esperti, siamo una squadra che lavora e dovete dare atto non perché lo dico io, ma perché è tangibile. Con questo vi saluto e vi auguro un sereno Natale!”, così ha concluso Basile.

Messina, tutte le notizie