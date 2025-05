Messina, schiaffi e calci per rapinare un giovane: arrestati

Si erano dati alla fuga, gli agenti sono riusciti a fermarli

MESSINA – Gli agenti della polizia di Stato di Messina hanno arrestato due tunisini di 19 e 20 anni, colti in flagranza di reato. I due sono stati fermati mentre commettevano una rapina aggravata in concorso, nonché denunciati per il reato di lesioni personali in concorso.

La vittima, un ragazzo pakistano che si trovava a Messina per motivi di studio, aveva subito il furto dello zaino e del suo contenuto, tra cui un notebook, un paio di cuffie wireless ed altri oggetti personali.

Durante il furto uno dei due ragazzi bloccava il malcapitato, mentre l’altro lo picchiava con degli schiaffi al volto, oltre che con calci alle gambe, al fine di strappargli, con violenza, lo zaino che portava con sé.

I due rapinatori sono stati fermati e arrestati mentre erano in fuga. I due soggetti sono stati pertanto arrestati in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretti presso la locale Casa Circondariale in attesa di convalida da parte del GIP.