Messina, Schifani: “Il ruolo delle università è formativo e strategico”

Le parole del presidente della Regione

MESSINA – “Sono onorato di essere qui oggi e inaugurare l’anno accademico con il nuovo rettore. Siamo sempre stati vicini anche a questa città che sarà coinvolta nella realizzazione del Ponte sullo Stretto. La Regione Siciliana, come sapete, farà la propria parte stanziando un miliardo e trecento milioni di euro”. A dirlo il governatore Renato Schifani all’inaugurazione dell’anno accademico all’università di Messina. Proprio oggi il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani lo ha nominato presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia.

Il ponte e il futuro

“Messina – aggiunge il presidente della Regione – sarà interessata da nuove infrastrutture che la renderanno più fruibile anche rispetto al Ponte. Noi guardiamo infatti a tutto il sistema infrastrutturale del territorio che interesserà Messina e Catania che saranno collegate al Ponte in una funzione di crescita della nostra economia e delle nostre realtà produttive”.

L’università

“Il ruolo dell’università è formativo e strategico. La formazione è essenziale per una società come quella Siciliana che tende a crescere e a migliorarsi. Il nostro obiettivo è formare bene, evitare la fuga dei cervelli incentivando il ritorno dei nostri giovani con dei contribuiti che daremo alle imprese come abbiamo fatto nell’ultima finanziaria”. A dirlo il presidente della Regione Renato Schifani all’inaugurazione dell’anno accademico a Messina. “Se questi giovani – prosegue Schifani – torneranno dall’estero le imprese avranno un contributo maggiore. Questa è la logica di questo Governo premiata anche dalle entrate provenienti dagli introiti fiscali che nel 2023 sono aumentate di un miliardo e duecento milioni di euro. Questo ci fa bene sperare in una politica liberale che guarda alle imprese dove i giovani possano trovare una giusta allocazione dopo un attenta formazione”.