 Messina, sequestrati due chili di cocaina e tre pistole: due arresti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, sequestrati due chili di cocaina e tre pistole: due arresti

L'operazione dei carabinieri nei rioni Camaro e Mangialupi
I CONTROLLI
di
1 min di lettura

MESSINA – I carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni per “detenzione di sostanze stupefacenti”, e un uomo di 53 per detenzione di droga e di armi. Nel quartiere “Camaro”, i militari hanno fermato un’autovettura condotta dal 25enne che aveva 2 kg di cocaina.

Nel rione “Mangialupi”, i carabinieri hanno eseguito d’iniziativa una perquisizione nell’abitazione di un 53enne, dove sono state rinvenute tre pistole semiautomatiche con matricola abrasa e circa 200 cartucce di vario calibro, oltre che circa 350 grammi di marijuana e 340 grammi di cocaina. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI