Il sindaco metropolitano Basile: “Garantita la sicurezza della viabilità”

MESSINA – La città Metropolitana di Messina è intervenuta per far fronte all’emergenza causata dalle abbondanti nevicate e dalle forti raffiche di vento che hanno interessato nelle ultime ore diverse aree del territorio provinciale, in particolare le zone montane dei Nebrodi.

Gli interventi hanno riguardato la viabilità provinciale: sono stati impiegati mezzi spazzaneve per garantire la percorribilità e la sicurezza delle strade maggiormente colpite.

Neve sgomberata nel Messinese

In particolare, le operazioni di sgombero neve sono state effettuate lungo la strada provinciale 166 “Portella Bufali”, sulla S.P. 167 di Ancipa, nei territori comunali di Cesarò e San Teodoro, sulla S.P. 110 Montalbano-Polverello e sulla S.P. 168 Caronia-Capizzi, arteria strategica per i collegamenti tra i versanti tirrenico e interno.

Parallelamente, a causa del forte vento che ha colpito l’area, si sono resi necessari interventi urgenti di rimozione di alberi caduti sulla carreggiata.

Basile: “Garantita la sicurezza della viabilità”

“La Città Metropolitana di Messina ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di risposta nelle situazioni di emergenza – ha detto il sindaco metropolitano Federico Basile -. Grazie al lavoro sinergico dei nostri uffici e delle squadre operative sul territorio, siamo riusciti a garantire la sicurezza della viabilità”.

“Garantita inoltre l’assistenza alle comunità colpite dal maltempo. Continueremo a monitorare – conclude il sindaco – l’evolversi delle condizioni meteo per intervenire tempestivamente laddove necessario”.

