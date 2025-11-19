Messina, una studentessa è stata picchiata da due coetanee a scuola

L'aggressione è avvenuta nel bagno dello spogliatoio

MESSINA – Una studentessa di un liceo artistico di Messina è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da due sedicenni, alla sesta ora, nel bagno dello spogliatoio dell’adiacente palestra.

A mettere fine alla violenza sono stati alcuni studenti che stavano raggiungendo la palestra per l’ora di educazione fisica. Lo scrivo online la Gazzetta del Sud. Le due giovani, che non frequenterebbero l’istituto, hanno approfittato della confusione per scappare dal plesso.

Nella palestra, la studentessa è stata colpita con schiaffi, calci e pugni. Una delle due giovani che hanno picchiato la studentessa sarebbe una ex compagna di classe della vittima. I genitori della studentessa hanno presentato una denuncia, fornendo dettagli che potrebbero facilitare l’identificazione delle responsabilità.

Anche l’istituto ha annunciato iniziative legali e attivato misure di sostegno psicologico per la giovane, profondamente scossa dall’episodio.