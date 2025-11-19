 Messina, studentessa picchiata da due coetanee a scuola
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, una studentessa è stata picchiata da due coetanee a scuola

L'aggressione è avvenuta nel bagno dello spogliatoio
CRONACA
di
1 min di lettura

MESSINA – Una studentessa di un liceo artistico di Messina è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da due sedicenni, alla sesta ora, nel bagno dello spogliatoio dell’adiacente palestra.

A mettere fine alla violenza sono stati alcuni studenti che stavano raggiungendo la palestra per l’ora di educazione fisica. Lo scrivo online la Gazzetta del Sud. Le due giovani, che non frequenterebbero l’istituto, hanno approfittato della confusione per scappare dal plesso.

Nella palestra, la studentessa è stata colpita con schiaffi, calci e pugni. Una delle due giovani che hanno picchiato la studentessa sarebbe una ex compagna di classe della vittima. I genitori della studentessa hanno presentato una denuncia, fornendo dettagli che potrebbero facilitare l’identificazione delle responsabilità.

Anche l’istituto ha annunciato iniziative legali e attivato misure di sostegno psicologico per la giovane, profondamente scossa dall’episodio.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI