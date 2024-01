Messina (Ugl): “Formazione, torna l’oligopolio e gli enti sono a rischio”

Interviene il dirigente nazionale del sindacato

PALERMO – “L’assedio è – purtroppo – andato a segno: dopo tanti tentativi respinti e altrettanti allarmi lanciati, grazie al blitz in finanziaria regionale si riaffaccia l’oligopolio nel settore della formazione con gravi e grandi responsabilità in capo ai deputati regionali che ne hanno votato il ritorno normativo”. Lo dice il dirigente nazionale dell’Ugl, Giuseppe Messina.

Formazione, l’intervento

“Con l’abrogazione dell’articolo 12 comma 2 bis della legge regionale 23 del 2019, che ha eliminato il limite massimo di budget erogabile per ciascun ente formativo, il Parlamento siciliano si è preso una grande responsabilità, ripristinando l’oligopolio nel settore della formazione professionale – aggiunge – Con l’approvazione della legge finanziaria regionale è stato eliminato il tetto ai finanziamenti, con una probabile concentrazione nelle mani di pochissimi enti della maggior parte delle risorse poste a bando dalla Regione siciliana. Stupisce e preoccupa la norma introdotta – prosegue Messina – che, oltre ad eliminare il limite, fissa degli standard troppo restrittivi rispetto al personale: regole che non convincono, peggiorando ancora di più il quadro che finisce per favorire chi ha voluto il ripristino del sistema oligopolistico nel settore della formazione professionale siciliano”.

La denuncia

Per il dirigente Ugl, “si sono fatti pericolosi passi indietro nel settore formativo anche rispetto al metodo utilizzato, dato che la norma introdotta non è frutto di un confronto con le parti sociali di categoria, ma di una forzatura notturna. Auspico che si torni sulla questione per evitare che il settore della formazione professionale si fermi, con danno diffuso ai circa cinquemila lavoratori e alle migliaia di allievi che si accingono alla riqualificazione”.