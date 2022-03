Meta Catania al lavoro verso la sfida contro Todis Lido Ostia

"Sabato dobbiamo dare tutto e prendere questi tre punti fondamentali per il nostro campionato"

CATANIA – Nuova settimana di lavoro alle porte per la formazione rossazzurra della Meta Catania Bricocity. Gli uomini di Ramiro si ritroveranno oggi per una doppia seduta di lavoro sul parquet del PalaCatania. Mattina dedicata alla ripresa muscolare e pomeriggio tecnico-tattico all’orizzonte. Giorni che porteranno alla delicata e importante gara contro Todis Lido di Ostia in programma sabato alle ore 16 al PalaCatania, ingresso libero.

Meta Catania Bricocity che dopo la sosta forzata, vuole riprendere il cammino ma soprattutto vuole tornare a fare punti pesanti in casa. La gara di sabato risulta troppo importante per il cammino verso la final eight della formazione etnea. Battere Todis Lido di Ostia assume un doppio significato: in primis staccare la pressione verso la bassa classifica e dare una nuova linfa sterzata invece verso le prime otto della graduatoria.

“Gara che assume una grande importanza per il nostro cammino – afferma il portiere Daniele Dovara – Todis lido di Ostia è un team da prendere con le pinze e la gara d’andata ci insegna a non abbassare la guardia. Sabato dobbiamo dare tutto e prendere questi tre punti fondamentali per il nostro campionato e il nostro obiettivo Final Eight. Sto bene adesso, ho ripreso completamente dopo il piccolo infortunio alla spalla e spero di tornare utile per dare sempre il mio contributo per questa maglia”

Musumeci e compagni dopo la doppia seduta di oggi, si ritroveranno martedì per una seduta pomeridiana, mentre mercoledì nuovo doppio turno di lavoro con giovedì e venerdì a chiudere le sessioni pomeridiane prima del match di sabato.