Meta Catania, contro Genzano il match che vale la finale Scudetto

Oggi alle 18 al PalaCatania con ingresso gratuito

CATANIA – Domenica da dentro o fuori. La Meta Catania si prepara alla sfida di oggi davanti al proprio pubblico. Gara 3 contro Genzano, ingresso gratuito al PalaCatania e fischio d’inizio ore 18, per cercare di chiudere la serie e conquistare la seconda finale scudetto consecutiva, la terza della storia rossazzurra.

La Meta Catania è pronta

Juanra non avrà Bocão assenza pesante per squalifica, ma il coach etneo sta studiando le migliori soluzioni. Al PalaCatania dopo i quasi 4 mila di venerdì si attende il sold out e proprio i tifosi rossazzurri possono rappresentare l’arma in più.

Commento sul match affidato al capitano Carmelo Musumeci: “L’asticella si è alzata, la gara sarà unica e complicata, ma noi vogliamo continuare a sognare. Non c’è tempo per pensare, dobbiamo dare tutto per questa maglia e per i nostri tifosi che saranno fondamentali per spingerci e accompagnarci verso il sogno finale”.

“Vogliamo continuare a sognare”

Poche parole ma efficaci da parte del bomber, 32 gol in stagione, Giovanni Pulvirenti: “Cuore, tenacia ed energia. Serve tutto questo perché vogliamo continuare a sognare”

Adesso la palla senza rimbalzo passa al campo e sul parquet del PalaCatania saranno emozioni uniche con il sogno di raggiungere la finale scudetto e ritrovare ancora Napoli come lo scorso anno.