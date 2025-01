È una Meta Catania inarrestabile: dopo lo Scudetto anche la Supercoppa!

Match senza storia: 8-2 al Napoli

CATANIA – Una finale dominata e vinta. La Meta Catania si regala il secondo trofeo della sua storia davanti ad oltre 2500 tifosi rossazzurri in delirio al PalaCatania. Carmelo Musumeci trascinatore e autore di una doppietta. Double anche per Dian Luka e Turmena. In rete anche Bocao.

Una grande Meta Catania

Alza la Supercoppa al cielo Capitano, la Supercoppa è della Meta Catania. Un successo pazzesco per una finale contro un Napoli dominato e surglassato da Carmelo Musumeci e compagni. Un’onda anomala rossazzurra che si è abbattuta contro gli uomini di Colini messi al tappeto sul parquet di un PalaCatania travolgente.

La cronaca

5-1 il parziale del primo tempo dove Juanra consegna lezione tattica a Colini e sgancia su Borruto e compagni un Carmelo Musumeci in stato di grazia. Il capitano si regala il primo gol stupendo, una rasoiata perfetta sotto l’incrocio di Bellobuono. Meta Catania a tutto campo con Napoli schiacciato e sovrastato in ogni contrasto.

Il 2-0 lo firmava Dian Luka rubando palla e depositando il raddoppio. Il tre a zero era ancora di Dian Luka scatenato e perfetto sotto porta. Il 4-0 mandava in visibilio il PalaCatania ancora con Carmelo Musumeci un rapace al volo nel servire il poker con un piattone al volo letale. In dieci minuti Napoli al tappeto e non è finita: Colini non riusciva a trovare rimedi e la testa degli azzurri andava via rosso per per i fratelli Salas.

Nemmeno il portiere di movimento dava segnali di cedimento alla Meta Catania che con saggezza si chiudeva e bucava prima con Dian Luka e faceva impazzire il PalaCatania con la parabola perfetta di Bocão.

Nella ripresa non mollava un centimetro al formazione di Juanra che nei primi tre minuti si regalava altre due reti stavolta con Luis Turmena che batteva due volte Bellobuono per il 7-1.

Napoli con De Luca siglava la seconda rete con gli azzurri che grazie al power play cercavano di allontanare i pericoli. Ottovolante Meta Catania con Mario Salamone che depositava la rete dell’8-2. Nel finale anche il ritorno di Tornatore in campo che sostitutiva un Siqueira ancora perfetto tra i pali e i minuti per l’under 19 Mario Musumeci.

I secondi finali sono solo l’inizio della festa perfetta, di una squadra pazzesca e straordinariamente forte. Un nuovo capitolo della storia è scritto, un altro trofeo in bacheca per la società del presidente Enrico Musumeci dopo lo scudetto dello scorso anno. Un ciclo che continua e una fame che rimane inalterata per coltivare sogni che oggi sono realizzati dai gol, dalla vittoria e da questa fantastica Supercoppa vinta.