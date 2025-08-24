GELA – “Nessun licenziamento è stato effettuato dall’azienda metalmeccanica gelese Sarind”. E’ quanto si legge in una nota della società, che smentisce quanto sostenuto venerdì scorso dal sindacato Cobas, che aveva organizzato una protesta degli operai in un tratto della statale Gela-Vittoria, per protestare contro un licenziamento, mai avvenuto secondo quanto afferma Sarind.
“Rientra, poi, nelle prerogative datoriali, nel rispetto del Ccnl di settore, dettare disposizioni di servizio relative a trasferte, senza che sussista alcun obbligo a contrarre, né tantomeno che sussista obbligo di prevedere compensi nuovi e ulteriori rispetto a quanto già previsto dal contratto nazionale di settore”, aggiunge l’azienda.
No trattativa per accordo di secondo livello
“Né è pendente trattativa per un accordo di secondo livello con la sigla sindacale Cobas, che peraltro è risultata già informata per iscritto che il trattamento assicurato al lavoratore in trasferta risulta assolutamente conforme al Ccnl di settore, comportando oneri aziendali financo superiori a quelli ivi previsti”.
“Si è trattato di una forma di tensione a sorpresa che anche per le rispettive modalità risulta aver travalicato i limiti consentiti dall’ordinamento, esponendo l’azienda a pregiudizi organizzativi, contrattuali, d’immagine e reputazione nei confronti delle committenti“, conclude la nota della società.