Solo sulla Pianura Padana potrebbe esserci nebbia

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Alta pressione prevalente. Ancora una volta la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Questa condizione dovrebbe riguardare gran parte delle regioni.

Il sole non troverà grossi ostacoli a splendere in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sulla Pianura Padana, secondo gli esperti, ci potrà essere la presenza di nebbia. In queste zone prevista nebbia o nubi basse che renderanno un cielo grigio. Temperature sostanzialmente invariate.

Nelle ore notturne e almeno fino alle 8 di domenica avremo l’atmosfera stabile con bel tempo, ma con nuvolosità in aumento.