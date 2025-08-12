 Meteo, scatta l'allerta caldo in 16 città per la vigilia di Ferragosto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Meteo, scatta l’allerta caldo in 16 città per la vigilia di Ferragosto

Il quadro delle alte temperature
IL BOLLETTINO
di
1 min di lettura

Anche per il 14 agosto confermati 16 bollini rossi del rischio massimo per la salute in altrettante città italiane monitorate nell’ambito delle ondate di calore su 27 centri attenzionati nei bollettini.

Alla vigilia di Ferragosto la situazione, in base all’ultimo aggiornamento di stamane, non cambia rispetto al quadro di mercoledì.

Ecco la situazione per il 14 agosto: le 16 città con la massima allerta sono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino arancione per Trieste. Giallo per Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Bollino verde per Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI