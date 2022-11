Meteo, allerta gialla a Palermo fino a domani

L'avviso della Protezione civile riguarda tutta la Sicilia nord-occidentale

PALERMO – Maltempo in arrivo nel capoluogo siciliano. La Protezione Regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido da oggi pomeriggio e fino alle 24.00 di domani, su tutta la fascia nord-occidentale dell’Isola. Il peggioramento è atteso per la notte con forti precipitazioni. Poi nel corso della giornata di domani sono attese schiarite.