Meteo, allerta gialla per domani in tutta la Sicilia

PALERMO – Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 31 ottobre, un allerta meteo gialla su tutta la Sicilia.
Previste piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente modeati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
I mari saranno molto mosso lo Ionio, tendente a molto mosso dalla sera-notte lo Stretto di Sicilia.