 Meteo, allerta gialla per domani in tutta la Sicilia
Meteo, allerta gialla per domani in tutta la Sicilia

Lo annuncia il bollettino del dipartimento regionale della Protezione civile
LE PREVISIONI
PALERMO – Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 31 ottobre, un allerta meteo gialla su tutta la Sicilia.

Previste piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente modeati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

I mari saranno molto mosso lo Ionio, tendente a molto mosso dalla sera-notte lo Stretto di Sicilia.

