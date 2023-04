Meteo, allerta gialla in Sicilia: nuove perturbazioni, le previsioni

Dopo giornate all'insegna del caldo, arriva il maltempo

4' DI LETTURA

Torna il maltempo in Sicilia. Previste nuove perturbazioni già nelle prossime ore: porteranno nuvole, piogge e venti intensi in diverse parti dell’isola. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla in Sicilia per rischio meteo idrogeologico e idraulico nella giornata di domani, e raccomanda massima prudenza.

Domenica, e per le successive 24-36 ore, – dice la protezione civile – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta della Protezione civile riguarda anche Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Domani allerta gialla in Sicilia e in altre 9 regioni

Per domani è stata così valutata allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia

Le condizioni meteo sono dunque in peggioramento. Ad accompagnare questa perturbazione, ci sarà un vortice di bassa pressione che, all’inizio della prossima settimana, dovrebbe posizionarsi sulle regioni meridionali, mantenendo il tempo instabile e piovoso.

I cieli saranno quasi totalmente coperti e le piogge insisteranno in particolare nelle zone centrali, settentrionali e occidentali della Sicilia. Qualche raggio di sole è previsto nelle zone del Ragusano, del Catanese e del Siracusano.

Le condizioni meteo nelle prossime ore

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Non ci saranno grandi variazioni nelle temperature, con valori tra i 15 e i 18 gradi, che potranno diventare 19-20 in Sicilia, Calabria e Sardegna. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Weekend con piogge

Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, un’ampia circolazione depressionaria in isolamento tra l’Italia e i Balcani alimenterà a più riprese piogge e rovesci temporaleschi, più intensi, diffusi e insistenti lungo i versanti tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia e – nelle ore centrali del giorno – a ridosso dei principali comprensori montuosi.

Calo delle temperature

L’afflusso di aria più fredda dal Nord Europa determinerà un nuovo sensibile calo delle temperature e nevicate tardive sulle cime più elevate dell’Appennino meridionale. Rischio grandinate in concomitanza dei rovesci più violenti.

Venti in rinforzo dapprima da Ponente, poi da Maestrale e Tramontana, con mari da molto mossi a localmente agitati. Seguite tutti gli aggiornamenti su app e sito.

Le previsioni meteo per domenica 16 aprile

Nuova perturbazione in arrivo, con depressione centrata sul Tirreno che favorirà tempo perturbato e anche instabile in Sicilia. Attese piogge sparse e intense e temporali, in particolare nella fascia occidentale e settentrionale dell’Isola.

Palermo, Messina e Trapani saranno le province dove si registreranno le precipitazioni maggiori, mentre nel resto della Sicilia sono comunque possibili delle schiarite nel corso della giornata. A Catania e Siracusa la pioggia potrebbe essere debole.

Le temperature oscilleranno ancora sui 19-20 gradi lungo le coste della Sicilia orientale, mentre nel resto dell’Isola è atteso un ulteriore calo termico e non si andrà oltre i 15-16 gradi. Ancora venti moderati, di provenienza sud-occidentale.

Tempo instabile tra lunedì e martedì

Stando alle previsioni meteo per la prossima settimana, le temperature minime saranno in rialzo in Italia tra il settore peninsulare e la Sicilia. Tra lunedì e martedì ancora instabilità sulle Isole Maggiori, il medio Adriatico, il Lazio e il Sud. Qui si potranno verificare anche piogge nelle ore diurne e nelle zone interne e montuose.

Temperature in rialzo nelle minime nelle aree più nuvolose tra il settore peninsulare e la Sicilia mentre tra le massime prevarranno i cali, soprattutto su Emilia Romagna, medio e basso Adriatico ed estremo Sud. Tra lunedì e martedì l’instabilità molto probabilmente insisterà sul medio Adriatico, nel Lazio, al Sud e nelle Isole, dove si potranno verificare rovesci o isolati temporali nelle ore diurne e nelle zone interne e montuose.