Meteo, allerta gialla in Sicilia, arancione in altre regioni: ecco dove

ROMA – Meteo, allerta gialla in Sicilia, arancione in altre regioni. I particolari.

L’avviso prevede dal mattino di domani, lunedì 9 dicembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre, allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Calabria, allerta gialla sui restanti settori della Calabria e su alcuni dell’Emilia-Romagna, sull’intero territorio di Umbria e Lazio, su parte delle Marche, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Le previsioni di domani

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Circolazione depressionaria.

La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con precipitazioni lungo le coste tirreniche e zone vicine, sulla Sicilia occidentale, localmente sulla Sardegna e infine sull’Emilia Romagna con nevicate fin sopra i 4-500 metri in Romagna.

Nubi diffuse e spruzzate di neve sui settori alpini. Tempo più asciutto altrove. Temperature stazionarie. Successivamente il tempo continuerà a mantenersi sempre un po’ instabile specie al centro-nord.

Cosa accadrà

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI 09 DICEMBRE. Nord: Giornata con pioggia e neve a 400 metri in Emilia Romagna e Piemonte occidentale, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima freddo al mattino con gelate in pianura. Centro: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno principalmente le coste tirreniche e le zone vicine.

Nubi irregolari altrove. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi. Sud: Giornata con venti forti e maltempo su Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria. Nevicherà sopra i 1400 metri. Temperature in diminuzione.

MARTEDI 10 DICEMBRE. Nord: Instabile su Lombardia, Piemonte occidentale ed Emilia Romagna, attesi piovaschi sparsi e nevicate in collina. Molte nubi sul resto delle regioni. Centro: Giornata con precipitazioni lungo le coste adriatiche, soprattutto sulle Marche.

Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Sud: In questa giornata avremo un tempo compromesso dalle precipitazioni soltanto in Campania, localmente in Basilicata. Sole altrove.

MERCOLEDI 11 DICEMBRE. Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti lungo le zone costiere. Centro: Molte nubi sulle regioni adriatiche, temporali e piogge sul Lazio. Altrove, più soleggiato e asciutto.

Temperature in lieve aumento. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su Sardegna e Sicilia e con tante nuvole altrove, ma con rare precipitazioni.