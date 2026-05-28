ROMA – Meteo, anticiclone meno forte. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi.
Meteo, l’anticiclone
La giornata sarà caratterizzata da una mattinata con una nuvolosità sparsa su molte regioni, ma soprattutto sui rilievi in generale. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore sulle Alpi orientali (possibile sconfinamento sul veronese), sul cuneese e sulla dorsale appenninica, qui con possibile sconfinamento fin sulle coste tirreniche. Meno caldo.
Alta pressione in modesto rinforzo. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo.
Ci sarà della modesta instabilità associata ad occasionali temporali o brevi rovesci più probabili sulle Dolomiti trentine, sul cuneese, su Sardegna interna, Toscana occidentale e Lazio (qui non sulle coste). Venti deboli da nord al Centro-Sud.