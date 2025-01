Meteo, arriva il freddo artico: ciclone sul Mediterraneo con piogge intense

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – L’Anticiclone delle Azzorre si allunga fino in Norvegia e spinge il gelo verso l’Italia, da sabato temperature più rigide e in tre giorni si attende il crollo termico. Sono le previsioni meteo di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

“Nelle prossime ore avremo ancora temperature in linea con la media del periodo o leggermente sopra. Il cambiamento avverrà a partire da sabato – spiega – avremo il primo impulso freddo con precipitazioni che aggireranno le Alpi ed entreranno sia dalla Porta del Rodano sia dalla Porta della Bora: l’incontro dell’aria fredda con l’aria calda preesistente genererà piogge anche intense dalla Sardegna verso Lazio, Campania e resto delle regioni centrali; il peggioramento poi investirà nella seconda parte del sabato anche gli altri settori meridionali. Si formerà un ciclone sul Tirreno meridionale alimentato da aria artica”.

“La giornata con il crollo termico più intenso sarà domenica – aggiunge Sanò – si prevedono cali anche di 10°C al Centro-Sud con forte maltempo e locali nevicate fino a quote di bassa collina o addirittura quasi in pianura. I numeri più estremi, infine, arriveranno tra lunedì e martedì, le minime scenderanno fino a -5°C anche nelle principali città; nel contempo continuerà a piovere al Sud fino a martedì con rovesci e temporali potenzialmente alluvionali”.

Nel dettaglio. Venerdì 10. Al Nord: sole e nubi. Al Centro: occasionali piovaschi, schiarite. Al Sud: nubi irregolari, rare piogge. Sabato 11. Al Nord: soleggiato, ma via via più freddo. Al Centro: piogge e rovesci sparsi. Al Sud: peggiora fortemente in serata e poi nottata con neve fino in collina. Domenica 12. Al Nord: soleggiato, ma freddo. Al Centro: instabile su basso Lazio, Abruzzo e Molise, neve in collina. Al Sud: maltempo con forti piogge e neve diffusa in collina. Tendenza: ciclone sul Mediterraneo con forte maltempo al Sud fino a martedì con vento, piogge abbondanti e nevicate in collina.