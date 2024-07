Meteo, arriva l’anticiclone Caronte: le previsioni aggiornate

Da segnalare soltanto la possibilità di temporali con locali grandinate

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Arriva l’anticiclone africano Caronte. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non troverà grossi ostacoli per poter splendere in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime in aumento, venti deboli da direzioni variabili. Mari generalmente poco mossi o calmi.

Meteo, le previsioni di domani

Anticiclone Caronte sull’Italia. Giornata ampiamente soleggiata, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di temporali con locali grandinate, sui settori alpini occidentali e sui confini alto atesini. Sul resto del territorio nazionale, bel tempo prevalente e clima via via più afoso e caldo. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Meteo, gli aggiornamenti