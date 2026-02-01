Meteo, arriva una nuova perturbazione: tempo instabile, ecco dove

Giornata che partira' subito con un graduale peggioramento

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Arriva una nuova perturbazione.

Meteo, arriva una nuova perturbazione

Giornata che partira’ subito con un graduale peggioramento al Nordovest con piovaschi intermittenti e tempo soleggiato altrove. Nel corso del pomeriggio, ma soprattutto in serata peggiorera’ ulteriormente al Nordovest con piogge diffuse e nevicate fin quasi in pianura se non in pianura in nottata. Successivamente peggiorera’ pure al Nordest, in Toscana e Sardegna.

Successivamente, tempo instabile su tutto il Centro-Nord, con nevicate fino a quote via via più basse.

Lunedì 2 febbraio

Nord: Cielo parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorera’ al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse in serata, nevose a bassa quota sui settori alpini. Centro: Giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Solo verso sera peggiorera’ in Toscana con l’arrivo di piogge. Venti forti dai quadranti meridionali. Sud: Giornata che trascorrera’ con un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, magari più coperto in Sardegna, qui anche con qualche pioggia.

Martedì 3 febbraio

Nord: Maltempo su gran parte delle regioni. Neve copiosa sulle Alpi, anche in pianura sulla pianura piemontese. Schiarite in Liguria; venti forti meridionali. Centro: In questa giornata piovera’ diffusamente sulla Toscana, sul Lazio e in Umbria. Altrove, cielo molto nuvoloso. Venti forti di Scirocco. Sud: La giornata trascorrera’ con un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni. Venti di Scirocco e temperature in aumento con clima mite soprattutto di giorno.

Mercoledì 4 febbraio

Nord: Giornata che trascorrera’ con condizioni di maltempo su gran parte delle regioni. Oltre alle piogge nevichera’ diffusamente sulle Alpi. Centro: Cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni possibili ovunque, nevose mediamente sopra i 1000 metri. Venti sostenuti di Scirocco; mari molto mossi. Sud: Giornata che trascorrera’ con piogge più probabili in Campania, Sardegna e sulla Calabria tirrenica, pia’ scarse altrove. Venti di Scirocco.