Meteo, in arrivo maltempo e temporali: temperature giù 10-15 gradi

L'afa di questi ultimi giorni darà un po' di tregua

ROMA – Il caldo intenso ha le ore contate, dal Nord Europa sta per arrivare un ciclone carico di temporali e venti forti che cambierà le condizioni atmosferiche nel weekend favorendo un calo delle temeprature di 10-15 gradi. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

“Negli ultimi giorni abbiamo sperimentato una delle fasi più roventi di questa prima parte d’estate con temperature oltre i 44°C in particolare sulla Sicilia un’atmosfera calda e umida può essere considerata come un ‘carburante’ ideale per innescare fenomeni temporaleschi particolarmente violenti”, afferma l’esperto aggiungendo che “lo scontro tra questa aria e il ciclone dal Nord Europa innescheranno delle celle temporalesche in grado di provocare precipitazioni anche a carattere di nubifragio specie sul Centro-Nord”.

Le condizioni si manterranno instabili sabato “con la possibilità di locali grandinate in particolare su Alpi e Prealpi e vicine pianure del Nord Est; acquazzoni, seppur più localizzati, interesseranno anche Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo”.

Domenica 27 Luglio il ciclone si allontanerà velocemente dall’Italia. Da segnalare, tuttavia, “un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con raffiche di Maestrale ad oltre 60 km/h in particolare su Sardegna e tutto il medio e basso Tirreno”.

“Queste correnti – conclude Gussoni – faranno crollare le temperature su buona parte dell’Italia con valori che si porteranno sotto la media del periodo su buona parte delle regioni. A Sud e sulla Sicilia ci aspettiamo circa 10/15°C in meno rispetto alle temperature attuali entro la giornata di domenica”.

Nel dettaglio:

Venerdì 25. Al Nord: piogge e locali temporali alternati a schiarite. Al Centro: sole e caldo, qualche rovescio in Toscana. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 42-44°C.

Sabato 26. Al Nord: temporali diffusi alternati a schiarite. Al Centro: temporali alternati a pause soleggiate, specie su Marche e Appennini. Al Sud: sole e ancora caldo.

Domenica 27. Al Nord: temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: prevalenza di sole, qualche rovescio su zone interne. Al Sud: prevalenza di sole.

Tendenza: intensa ondata di maltempo per l’arrivo di un nuovo ciclone con temporali e grandinate a partire dalle regioni del Centro Nord. Forti venti di burrasca lungo le coste