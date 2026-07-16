Meteo, bollino rosso a Palermo per il caldo: arancione a Messina

Lo indica il bollettino diffuso dal Ministero della Salute

ROMA – Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Nella giornata di domani, venerdì 17 luglio, saranno 16 le città con l’allerta massima, le stesse città avranno bollino rosso per la giornata di sabato.

Le città più calde

Domani le città più calde saranno Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo.

Venerdì rovente

Per la Sicilia la giornata di domani, venerdì 17, sarà la giornata più difficile per quanto riguarda il caldo. Nell’entroterra dovrebbero toccarsi anche i 45 gradi.

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Domani sono previste anche quattro città col bollino arancione e si tratta di: Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.

Il bollino Rosso (Livello 3) indica un’emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni. Il bollino arancione (Livello 2) indica rischio per i fragili: le temperature sono alte e possono causare problemi di salute nei gruppi di persone più deboli (anziani, malati, bambini).