Meteo, brusco calo delle temperature: ecco quando e dove

Le previsioni

ROMA – Giornate dal meteo perturbato, con piogge diffuse, vento e calo termico. Sono queste in estrema sintesi le previsioni del tempo secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che conferma l’arrivo di una nuova intensa perturbazione nord atlantica.

“Già da oggi – sottolinea – una forte libecciata soffia sul Mar Ligure, sul Tirreno Settentrionale e lungo i crinali appenninici, mentre la Bora sta facendo il suo ingresso sull’Alto Adriatico. Al Nord-Ovest, invece, fino alle ore pomeridiane la scena sarà dominata dal Foehn tra Piemonte e Lombardia, spingendosi fino a Milano e oltre”. Attese, nelle prossime 24 ore, anche piogge a tratti intense.

Da mercoledì, poi, è in arrivo un nuovo peggioramento che investirà il Centro-Sud. “Almeno fino a sabato – continua Tedici – l’Italia sarà spazzata da aria fredda, burrasche di vento e temporali diffusi. Le zone maggiormente colpite saranno quelle tirreniche e, a tratti, anche i settori settentrionali”.

Le temperature subiranno un brusco calo scendendo sotto la media del periodo tanto che venerdì 15 maggio, città come Milano e Roma faranno fatica a superare i 15-16°C di massima.

Nel dettaglio: – Martedì 12. Al Nord: residui rovesci al mattino sul Triveneto, poi sereno ovunque; ventoso. Al Centro: un po’ instabile sulle Marche, poco nuvoloso altrove; ventoso. Al Sud: sereno o poco nuvoloso; ventoso. – Mercoledì 13. Al Nord: molto nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: instabile con rovesci e schiarite. Al Sud: instabile su Campania, Basilicata e Puglia, schiarite altrove. – Giovedì 14. Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: nubi sparse, poche piogge. Al Sud: instabilità diffusa sui settori tirrenici. Tendenza: altre piogge venerdì, intensa perturbazione anche nel weekend soprattutto Sabato 16 maggio.