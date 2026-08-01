Meteo, caldo e temperature intense almeno fino al 10 agosto

Si toccheranno punte di 40 gradi

ROMA – La quarta ondata di caldo africano in Italia durerà almeno fino all’8-10 agosto, poi l’arrivo di temporali. Ma anche se le temperature caleranno di un paio di gradi, aumenterà l’afa. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’Estate 2026 è “ormai destinata a battere la famigerata Estate del 2003 per calore totale, specialmente al Nord e sulle regioni centrali tirreniche”. Più freso il Sud.

Nella mappa del calore, il bersaglio è il Centro-Nord. Come accaduto durante la prima e la seconda ondata, l‘anticiclone punterà infatti i suoi massimi effetti sulla metà superiore della Penisola, lasciando il Sud (che non dovrebbe registrare record assoluti quest’anno) leggermente più ai margini.

Il picco sarà dunque al Centro-Nord: attesi 37-40 gradi a Firenze e 38-39° gradi a Bologna. Molto caldo anche a Milano e Roma (35-38° gradi), mentre Torino e Rimini oscilleranno tra i 34° e i 37° gradi. Il Sud sarà invece mitigato dalle brezze: le coste meridionali godranno di temperature leggermente inferiori. Napoli e Bari toccheranno i 33-35° gradi, mentre Palermo, Cagliari e Catanzaro si assesteranno tra i 32° e i 35° gradi. Oltre alle brezze sarà meno invasiva la forza dell’Anticiclone Africano.

Tre le ragioni alla base di questo caldo anomalo, spiega il meteorologo: l’espansione subtropicale con la fascia del clima sahariano che si è allargata verso l’Europa meridionale; il ‘brodo’ Mediterraneo: essendo un mare chiuso e relativamente piccolo, il Mare Nostrum sta accumulando enormi quantità di calore; la perdita dell’effetto Albedo: i ghiacciai alpini e polari si sono ridotti drasticamente. Venendo a mancare il bianco del ghiaccio, che riflette i raggi solari come uno specchio (effetto albedo), la radiazione solare viene assorbita direttamente dai terreni, scaldandoli maggiormente. Tutto questo calore in eccesso si trasformerà in “carburante” per l’instabilità atmosferica: anche nei prossimi giorni assisteremo a forti temporali pomeridiani in montagna, sia sulle Alpi che sugli Appennini.

Nel dettaglio

Sabato 1. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento, rovesci sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo.

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Domenica 2. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 3. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale sugli Appennini. Al Sud: soleggiato e caldo. Tendenza: promontorio subtropicale con solleone e caldo estremo. Rovesci di calore sulle Alpi e sugli Appennini.