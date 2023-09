Meteo, caldo estivo fino a ottobre: picchi di 30 gradi al Nord

Il bel tempo caratterizzerà la fine del mese di settembre e i primi giorni di ottobre

ROMA – Torna l’estate con picchi di 32-33°C anche al Nord. Le giornate più calde saranno quelle di domenica 1 e lunedì 2 ottobre con 33 gradi intorno a Forlì, 32°C a Bolzano e Firenze, 31°C a Benevento, Ferrara, Oristano, Taranto e Terni. La Capitale oscillerà per almeno una settimana, costantemente, intorno ai 30 gradi di massima.

Lo indica Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando però che tra la Calabria e la Sicilia non mancheranno residui acquazzoni anche nei prossimi giorni. L’anticiclone africano, infatti, garantirà tempo stabile sul centro-nord mentre il sud risentirà dell’influenza di un ciclone che sarà responsabile di brevi e isolati acquazzoni sulle estreme regioni meridionali fino a domenica.

In particolare, oggi sono previsti ancora brevi rovesci tra Calabria e Sicilia, altrove l’anticiclone porterà un aumento delle temperature di 3-4 gradi e tanto sole. Giovedì e venerdì è prevista una situazione ancora stazionaria con temperature prossime ai 30 gradi al Centro-Nord e in locale aumento anche al Sud. I rovesci saranno più localizzati, specie a ridosso dei rilievi di Calabria e Sicilia, altrove il cielo sarà azzurro. Durante il weekend e temperature aumenteranno in modo più sensibile. Con l’inizio di ottobre sono previste giornate tipiche di giugno. Infine attenzione all’escursione termica tra giorno e notte che potrebbe arrivare fino a 18°C.

Nel dettaglio – Mercoledì 27. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: in gran parte soleggiato salvo locali temporali tra Calabria e Sicilia. – Giovedì 28. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato; temporali pomeridiani sulla Calabria centro-meridionale. – Venerdì 29. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: soleggiato; rovesci o temporali su Calabria e Sicilia centro-orientale. Tendenza: sole prevalente e caldo sopra la media specie al Centro-Nord.