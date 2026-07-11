 Arriva l'anticiclone africano in Sicilia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Arriva l’anticiclone africano e in Sicilia farà caldissimo

caldo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Cosa dicono gli esperti
LE PREVISIONI
di
1 min di lettura

Arriva l’anticiclone africano e farà caldissimo. L’aumento delle temperature sarà graduale tra lunedì e martedì, ma il picco inizierà da mercoledì. A Palermo si toccheranno i 40 gradi. A rendere particolarmente pesante la situazione sarà soprattutto l’umidità.

In tutta l’Isola clima afoso e notti tropicali con minime spesso superiori ai 25 gradi.

La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 12 luglio e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è previsto, per la giornata di domenica 12 luglio, un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo), con temperature massime percepite di 35 gradi centigradi. Livello di preallerta e pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi.

Il caldo sarà intenso in tutta Italia, ma nonostante il dominio dell’alta pressione potrebbero esserci isolati temporali sulle zone montuose dell’Italia settentrionale.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI