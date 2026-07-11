Cosa dicono gli esperti

Arriva l’anticiclone africano e farà caldissimo. L’aumento delle temperature sarà graduale tra lunedì e martedì, ma il picco inizierà da mercoledì. A Palermo si toccheranno i 40 gradi. A rendere particolarmente pesante la situazione sarà soprattutto l’umidità.

In tutta l’Isola clima afoso e notti tropicali con minime spesso superiori ai 25 gradi.

La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 12 luglio e per le successive 24 ore.

Per la città di Palermo è previsto, per la giornata di domenica 12 luglio, un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo), con temperature massime percepite di 35 gradi centigradi. Livello di preallerta e pericolosità media per quanto riguarda il rischio incendi.

Il caldo sarà intenso in tutta Italia, ma nonostante il dominio dell’alta pressione potrebbero esserci isolati temporali sulle zone montuose dell’Italia settentrionale.