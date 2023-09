Meteo, conservate i costumi da bagno: arriva il ciclone scozzese

In Italia sta arrivando un ciclone che mette fine all'alta pressione africana

ROMA – Il caldo ha le ore contate. In Italia sta arrivando un ciclone che mette fine all’alta pressione africana: niente più bel tempo e temperature estive, almeno per i prossimi giorni.

Un nucleo instabile è già in transito dalla Spagna

Arriva l’autunno. Proprio in concomitanza del 23 settembre, giorno in cui quest’anno cade l’equinozio d’autunno, arriva il maltempo diffuso su tutta l’Italia, con fenomeni anche intensi e il calo delle temperature.

Un nucleo instabile mediterraneo è già in transito dalla Spagna e porterà ancora piogge e rovesci al Centro-Nord. Da domani, venerdì 22 settembre, un intenso fronte atlantico in discesa dalla Scozia rinvigorirà il maltempo con temporali anche più forti e qualche nevicata sull’arco alpino, oltre i 2200 metri.

Maltempo anche al Sud, ma dal week-end

Il Sud vivrà una fase caldissima e in prevalenza soleggiata con picchi di 36 gradi in Puglia, 35 in Sicilia e 34 in Calabria. Durante il week-end, con la formazione del nuovo cicloni, i fenomeni si estenderanno anche al Sud, con rovesci forti che raggiungeranno già sabato mattina la Campania e la Sicilia, poi tutto il meridione entro la sera.