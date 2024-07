Cosa dice l'esperto

ROMA – L’ultimo weekend di luglio sarà il più caldo del 2024, fino ad oggi. Le temperature saliranno infatti anche al Nord, fino a sfiorare i 39°C in particolare sull’Emilia Romagna. Nelle precedenti ondate africane di calore il settentrione era risultato meno coinvolto.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque la maggiore estensione su tutto il Paese dell’anticiclone africano, con lo zero termico oltre i 5000 metri, le notti tropicali con minime di 25°C, le massime a 40 ed una previsione futura a media lunga scadenza di pochissime variazioni. L’anticiclone, afferma il meteorologo, “durerà almeno 10 giorni, ma al Sud potrebbe continuare ad oltranza: e proprio al Sud insiste la drammatica siccità di Sicilia e Calabria”.

Le temperature minime oltre i 20°C indicano ‘notti tropicali’, minime oltre i 30°C indicano ‘notti Super Tropicali’: “ebbene a Genova negli ultimi giorni – rileva – abbiamo toccato i 26°C all’alba, con 29-30°C verso le ore 8.00”.

Inoltre, avverte l’esperto, “sembra che la costa italiana si stia immergendo in zone equatoriali bagnate dai mari più caldi del pianeta. Siamo solo alla fine di luglio e la temperatura del mare in Italia è infatti la seguente: Lido di Jesolo (Veneto) 30°C, San Vito lo Capo (Sicilia) 29°C, Bari 28.9°C, Viareggio e Riccione 28.8°C, Cala Mariolu (Sardegna) 28.7°C. Non è normale, il mare si riscalda e di solito raggiunge il picco termico verso la fine di agosto”.

Intanto, l’anticiclone porterà un nuovo primo picco di caldo lunedì 29 luglio: Agrigento, Roma, Taranto e Terni 39°C con punte di 40°C, Benevento, Caserta, Firenze, Grosseto, Oristano e Prato oltre i 38°C. Ma anche Parma, Reggio Emilia e Bolzano oscilleranno tra 38 e 39°C.

NEL DETTAGLIO Sabato 27. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: possibile temporale sull’aquilano, sole e caldo altrove. Al Sud: soleggiato e più caldo. Domenica 28. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo. Lunedì 29. Al Nord: sole e molto caldo, temporali sulle Alpi occidentali. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo. Tendenza: anticiclone africano ad oltranza con caldo in ulteriore aumento.