Meteo, dal Nord al Sud: temporali in arrivo

Mercoledì e giovedì: cosa dicono gli esperti

1' DI LETTURA

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

MERCOLEDI 20 SETTEMBRE – PREVISIONI

Nord: Il tempo tenderà a peggiorare al Nordovest con piogge e locali temporali in spostamento verso il Trivento. Temperature stabili.

Centro: Dopo una mattinata con tante nuvole sulle Tirreniche, peggiorerà in Toscana con temporali, in nottata pure su Umbria e Lazio.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà dapprima parzialmente nuvoloso, poi via via più coperto, ma asciutto, su tutte le regioni.

GIOVEDI 21 SETTEMBRE:

Nord: Il tempo tenderà gradualmente a peggiorare con rovesci e locali temporali su Piemonte, Liguria, Friuli, Alpi e Prealpi più sole altrove.

Centro: In questa giornata il tempo sarà subito instabile su Toscana, Lazio e Umbria, poi solo in Toscana, soleggiato sul resto delle regioni.

Sud: Alta pressione e quindi la giornata trascorrerà con tante nuvole, anche con qualche piovasco pomeridiano in Campania. Clima caldo.