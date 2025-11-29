Meteo, sabato con il sole: ma sarà una domenica di pioggia

Previste nevicate sulle Alpi occidentali

ROMA – Sabato prevalentemente soleggiato su tutta Italia, ad eccezione di qualche pioggia al Sud, in particolare sulla Calabria tirrenica e nel Salento, grazie all’arrivo di un campo di alta pressione.

Quest’ultimo è però molto debole e già da domenica sono attese piogge su parte della Liguria, nell’Emilia occidentale, in bassa Lombardia e alta Toscana. Previste anche nevicate a quote superiori a mille metri. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it. Attese piogge anche lunedì, specialmente sulle regioni centrali tirreniche e sul Triveneto.

Nel dettaglio: Sabato 29: al Nord sereno o velato; al Centro cielo sereno; al Sud residui piovaschi su basso Tirreno e Salento, poi un miglioramento.

Domenica 30: al Nord piogge in Liguria ed Emilia occidentale; al Centro via più nuvoloso con qualche pioggia sull’alta Toscana; al Sud in prevalenza stabile e soleggiato. Lunedì 1: al Nord molto nuvoloso, piogge in Liguria; al Centro variabile, rovesci su Toscana e Lazio; al Sud nubi sparse e schiarit