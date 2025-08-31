Meteo, domenica di sole ma da lunedì tornano piogge e temporali

Miglioramento temporaneo, in arrivo una fase più turbolenta

Dopo il maltempo, a tratti estremo con grandinate e tornado, degli ultimi giorni, le condizioni meteo sono previste oggi in deciso miglioramento su tutta l’Italia.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la rimonta temporanea di un campo di alta pressione che si allungherà sul bacino del Mediterraneo abbracciando di conseguenza anche il nostro Paese.

Domenica 31 agosto spazio quindi a una bella giornata di fine estate con sole da Nord a Sud e con temperature calde ma non estreme: sono previsti valori massimi intorno ai 27-28°C nelle principali città; qualche grado in più solamente in Toscana, Lazio e sulle due Isole Maggiori.

Il maltempo torna da lunedì

Ma già dalla prossima settimana, avverte, il maltempo tornerà con piogge, venti forti e grandinate. Il ritorno è dovuto a una vasta area di bassa pressione che, sospinta da correnti atlantiche, attraverserà rapidamente l’Europa centro-occidentale, per tuffarsi poi nel bacino del Mediterraneo.

L’ingresso delle correnti instabili sui nostri mari favorirà la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge e temporali al Centro-Nord nel corso di lunedì 1 e martedì 2 settembre.

Rischio di nubifragi

Il vortice richiamerà correnti calde ed umide di Scirocco specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. A causa del contrasto tra l’aria calda in risalita e le correnti più fresche di origine atlantica si verranno a creare condizioni di forte instabilità con rischio di piogge abbondanti, temporali violenti, grandinate e possibili nubifragi.

Insomma, afferma il meteorologo, “domenica vivremo una parentesi luminosa, quasi un saluto dell’estate. Ma già dai primi giorni di settembre lo scenario cambierà bruscamente: piogge, temporali e vento segneranno l’arrivo di una nuova fase, più turbolenta e dal sapore autunnale, ma per fortuna solo temporanea”.

Le previsioni nel dettaglio

Domenica 31 agosto sarà caratterizzata da sole ovunque al Nord, prevalenza di sereno e temperature in aumento al Centro, e tempo spesso soleggiato al Sud. Lunedì 1 settembre la perturbazione porterà piogge e temporali al Nord, mentre al Centro e al Sud prevarrà ancora il bel tempo, salvo qualche velatura.

Martedì 2 settembre sono previste piogge e forti temporali al Nord, maltempo sui settori tirrenici del Centro e condizioni soleggiate al Sud. Alta pressione in rimonta, più stabile e soleggiato per buona parte della settimana.