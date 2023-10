Meteo, ecco quando arriverà il primo freddo e dove

Giorni di grande escursione termica sul fronte meteorologico

ROMA – Per il primo vero freddo autunnale bisognerà attendere ancora. Sono giorni particolari sul fronte meteorologico, con forte escursione termica tra giorno e notte, anche di venti gradi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per gran parte della nuova settimana registreremo queste forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, con temperature minime di 12-14 gradi sulle pianure del Nord e nelle vallate più interne del centro. Si registreranno picchi massimi localmente superiori ai 29-30 gradi, come nei fondivalle del Trentino-Alto Adige, in alcune località della Val Padana, ma anche nelle aree più interne del Centro e delle due isole maggiori.

Per il freddo bisognerà attendere molto probabilmente almeno fino alla metà del mese. L’autunno potrebbe infatti ‘alzare la voce’, portando oltre a piogge battenti (massima attenzione agli eventi meteo estremi a causa del calore accumulato) anche il primo fresco di stagione.