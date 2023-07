Meteo, escalation delle temperature: sarà un weekend rovente

Cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nel fine settimana

ROMA – Ultime precipitazioni, anche temporalesche, in Piemonte e Lombardia con temperature in lieve diminuzione un po’ su tutta Italia. Poi nel weekend passaggio di testimone tra anticicloni con l’arrivo dell’ancora più caldo anticiclone sub-tropicale che progressivamente farà aumentare le temperature che raggiungeranno picchi anche i 12°C sopra la media.

È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it sottolineando che sia sabato, sia domenica saranno due giornate soleggiate ma si differenzieranno per le temperature raggiunte, sia massime, sia minime.

“Se sabato, di giorno, non si supereranno i 35-36°C su gran parte delle città – afferma – domenica si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma), fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna”.

Sarà l’inizio di un’escalation termica che potrebbe frantumare molti record di caldo su tante città. Dalla prossima settimana l’anticiclone africano raggiungerà il massimo della potenza e sono previste temperature anche di 12°C sopra la media del periodo. In Toscana e Lazio saranno possibili i 41-43°C rispettivamente a Firenze e Roma. Sono Previsti poi fino a 45°C in Puglia, fino a 39-40°C al Nord, e in Sardegna e Sicilia picchi di 48°C. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C. Da domenica i valori notturni staranno sopra i 20-22°C su tante città e ci si metterà anche l’afa ad accentuare il disagio fisico.

Nel dettaglio: – Venerdì 14. Al nord: ultimi temporali al Nordovest, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo. – Sabato 15. Al nord: sole e caldo in aumento. Al centro: bel tempo, clima più caldo. Al sud: sole e caldo. – Domenica 16. Al nord: sole e caldo intenso. Al centro: sole e caldo fino a 38°C. Al sud: sole e tanto caldo.