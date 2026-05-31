Meteo, la festa della Repubblica a rischio temporali

Il caldo lascerà posto ad instabilità per un ciclone di origine atlantica

ROMA – Le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10°C sopra la media, lasceranno il posto, nei prossimi giorni, alla possibilità di forti temporali. L’ultima domenica del mese di maggio trascorre infatti all’insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi saliranno intorno ai 30°C. Tuttavia la situazione è destinata a cambiare nel corso della giornata, specialmente sulle aree montuose. L’instabilità prenderà il sopravvento tra il pomeriggio e la serata, con possibili temporali su Alpi e Prealpi, spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

Con l’inizio della prossima settimana avverrà un cambio di circolazione ancora più deciso a causa del passaggio di un fronte temporalesco causato da un ciclone di origine atlantica.

Un violento scontro tra masse d’aria molto diverse si verrà a creare sopra al nostro Paese tra lunedì 1 e martedì 2 giugno: da un lato masse d’aria calde e cariche di umidità che hanno ristagnato per giorni sulle nostre regioni, fornendo tantissima energia potenziale al sistema; dall’altro lato l’irruzione di correnti fresche dal Nord Europa. Questo aumenterà la probabilità di assistere a fenomeni meteorologici di forte intensità con la formazione di supercelle temporalesche, accompagnate da attività elettrica, locali grandinate e improvvisi e violenti colpi di vento.

Le regioni maggiormente a rischio saranno quelle del Centro Nord. In seguito, l’anticiclone subtropicale si riprenderà via via i suoi spazi e già verso il 6-7 giugno potrebbe innescare una nuova ondata di caldo sul bacino del Mediterraneo, Italia compresa.

Nel dettaglio

Domenica 31: Al Nord temporali sulle Alpi. Al Centro e al Sud soleggiato.

Lunedì 1: Al Nord rovesci in arrivo su Lombardia e Triveneto. Al Centro possibili piogge su zone interne. Al Sud soleggiato.

Martedì 2: Al Nord possibili forti temporali su Alpi e pianure. Al Centro sole prevalente. Qualche rovescio sulle isole maggiori interne.

Leggi le news dall’Italia e dal Mondo