Meteo, tra giovedì 22 gennaio e sabato 24 instabilità sull'Italia

Nubi, piogge e ritorno della neve

ROMA – Un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà l’Italia tra giovedì 22 e sabato 24 gennaio. Secondo quanto comunicato da iLMeteo.it, i prossimi giorni saranno caratterizzati da cieli spesso nuvolosi e da un aumento delle precipitazioni, con il ritorno della neve anche a quote basse, soprattutto al Nord.

La giornata di giovedì 22 gennaio si aprirà all’insegna della nuvolosità su gran parte del Paese. Al Nord il cielo si presenterà molto nuvoloso o localmente coperto, ma senza fenomeni di rilievo. Situazione simile al Centro, dove il tempo resterà asciutto nonostante nubi irregolari e un calo delle temperature durante la notte. Al Sud, invece, la copertura nuvolosa sarà più compatta e non mancheranno alcune precipitazioni, concentrate in particolare lungo le coste tirreniche meridionali e sulla Sardegna.

Il quadro meteorologico è destinato a peggiorare nella giornata di venerdì 23 gennaio. Al Nord arriverà una fase di maltempo più decisa, con precipitazioni in estensione da ovest verso est. Oltre alla pioggia, sono attese nevicate localmente fino in pianura sulle regioni occidentali. Al Centro il peggioramento interesserà soprattutto i settori tirrenici e l’Umbria, dove sono previste piogge via via più moderate, mentre la neve cadrà oltre i 1400 metri. Nubi irregolari sulle altre zone. Al Sud il tempo risulterà più variabile, con ampie schiarite alternate a momenti di cielo nuvoloso o coperto.

La situazione diventerà ancora più dinamica nella giornata di sabato 24 gennaio. Al Nord sono previste nevicate inizialmente sulle Dolomiti, seguite da un peggioramento più generalizzato entro sera, con piogge e neve fino a bassissima quota. Al Centro la giornata inizierà con condizioni più stabili, ma con cieli nuvolosi; dalla sera è atteso un peggioramento che si estenderà dalle regioni tirreniche verso quelle adriatiche. Al Sud, infine, le prime ore vedranno piogge diffuse in Campania, mentre dal pomeriggio il maltempo avanzerà dalla Sardegna verso il resto delle regioni, coinvolgendo gran parte del territorio nel corso della notte.

Un fine settimana, dunque, che si preannuncia all’insegna dell’instabilità e di un clima pienamente invernale.