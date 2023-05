Meteo, in arrivo un nuovo ciclone sull’Italia: ecco quando

Cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni

ROMA – Un nuovo violento ciclone, in arrivo dalla Tunisia, è pronto a colpire il nostro Paese. La nuova bassa pressione maghrebina interesserà però il fianco occidentale. Piogge persistenti sono previste soprattutto sul Piemonte e le Isole Maggiori. È quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo cui l’allerta meteo non ha fine.

Nella giornata di oggi il maltempo risalirà dalla Sicilia verso Sardegna, Toscana e Nord-Ovest, con il lato tirrenico più esposto a piogge frequenti. Le temperature si manterranno su valori quasi autunnali al Nord mentre la componente nordafricana del ciclone farà alzare leggermente il termometro al Sud. Il weekend inizierà con piogge diffuse nella giornata di sabato 20 maggio.

Precipitazioni intense sono previste in Piemonte, Sicilia, Calabria e su gran parte delle tirreniche; tempo meno perturbato sul Nord-Est e lungo le adriatiche. Domenica 21 maggio il tempo resterà capriccioso con l’Italia divisa in due Ovest-Est: sul settore occidentale avremo piogge forti, sul quello Est tempo sarà in prevalenza asciutto e con schiarite.

Da lunedì, sulle regioni settentrionali e in Toscana il termometro potrebbe portarsi finalmente oltre i 25°C andando a sfiorare i 30°C. Da Roma in giù le temperature si manterranno ancora sotto la media con frequenti temporali pomeridiani, specie sul fianco tirrenico. Nel dettaglio: – Venerdì 19. Al nord: instabile con maltempo al Nordovest. Al centro: piogge su Toscana e Sardegna, sparse altrove. Al sud: molte nubi, piovaschi notturni in Sicilia. – Sabato 20. Al nord: piogge intense sul Nord-Ovest, peggiorerà parzialmente anche altrove. Al centro: piogge diffuse. Al sud: piogge diffuse, meno sulla Sicilia. – Domenica 21. Al nord: piogge e rovesci sul Nord-Ovest, sole e caldo altrove. Al centro: piogge sparse sulle tirreniche e in Sardegna. Al sud: rovesci sparsi, specie su Sicilia e Calabria.