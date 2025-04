Meteo, in arrivo una nuova fase di maltempo su tutta l’Italia

Due vortici attraverseranno il Paese

ROMA – Nuova fase di maltempo sull’Italia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che segnala nei prossimi giorni, l’arrivo di due vortici che attraverseranno l’Italia da nord-ovest verso sud-est causando un peggioramento diffuso e frequenti temporali, almeno fino a sabato.

Da un’analisi statistica sul meteo per la festa della Liberazione negli ultimi 50 anni emerge una prevalenza di sole, con 29 anni di bel tempo contro 21 anni di pioggia: nei 29 casi soleggiati, 17 volte avevamo l’Anticiclone delle Azzorre e 12 volte l’Anticiclone Africano. Nel 58% dei casi il tempo è stato buono, il 2025 mostra una controtendenza ed è una leggera anomalia climatologica.

Nelle prossime ore, infatti, l’avvicinarsi dall’Inghilterra di un primo vortice attiverà acquazzoni diffusi da nord a sud, specie sul Triveneto, prima di un forte peggioramento in serata al Nordovest: si temono nubifragi tra Piemonte e Lombardia, mentre giovedì questa fase ciclonica inglese coinvolgerà soprattutto il Centrosud con frequenti rovesci.

Il 25 aprile arriverà il secondo vortice, la seconda bassa pressione, sempre in rapido attraversamento da Nordovest verso Sudest; questo attraversamento, essendo veloce, non guasterà il tempo per tutta la giornata, ma provocherà instabilità specie al Centronord con la ‘triplice’ meteo, sole, nubi e temporali: sono previsti tutt’e tre i fenomeni.

Per avere un diffuso miglioramento dovremo, dunque, aspettare sabato (domenica per il versante adriatico ed il Sud) con il secondo vortice che si sarà spostato definitivamente sulla Grecia; sarà un Ponte con il barometro in risalita.

Nel dettaglio

Mercoledì 23. Al Nord: rovesci sparsi, maltempo in serata al Nordovest. Al Centro: rovesci con temporali su molte regioni. Al Sud: temporali e schiarite.

Giovedì 24. Al Nord: rovesci dal Nordovest verso il Nordest. Al Centro: rovesci sparsi. Al Sud: rovesci sparsi.

Venerdì 25. Al Nord: molto instabile al Nordest. Al Centro: temporali e schiarite. Al Sud: soleggiato. Tendenza: più sole tra sabato e domenica.

