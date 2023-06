Meteo in Sicilia, caldo africano e temperature con picchi fino a 39 gradi

Preallerta rischio incendi in tutta l'isola

2' DI LETTURA

Sole e tanto caldo in Sicilia anche per la giornata dell’ultimo weekend del mese e il primo dell’estate 2023. Con l’arrivo dell’anticiclone Scipione, le temperature negli ultimi giorni hanno subito un sensibile aumento, arrivando a superare i 30 gradi in tutta l’Isola.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

‘Preallaerta’ rischio incendi

La protezione civile regionaleLa Protezione Civile ha diramato un bollettino di “preallerta” per il rischio incendi, con pericolosità medio-bassa in tutta la Sicilia. La preallerta arancione riguarda tutte e nove le province dell’isola per il rischio incendi, pericolosità media in 7 delle nove aree solo a Messina ed a Siracusa la pericolosità sarà bassa.

Temperature

Temperature sempre più calde in Sicilia. Il primato della provincia più calda appartiene ancora una volta a Siracusa, con la temperatura massima di 39 gradi. Da segnalare le massime di 34 gradi nelle province di Agrigento e di Ragusa. A Trapani, invece, si scende sotto i 30 gradi e la massima sarà di 27. Previsti 34 gradi a Caltanissetta, 31 a Catania, 30 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo. Domenica 25 giugno: 30 gradi a Catania, 29 a Palermo e Messina.

L’anticiclone cede nel weekend

Nel weekend l’anticiclone sub-tropicale si ritirerà verso il nord Africa, favorendo l’avvento di più fresche correnti settentrionali; unitamente ad un sensibile calo termico sono attesi locali temporali, specie su aree interne della Campania, in Calabria, rilievi siculi e – a tratti – anche sul versante tirrenico dell’Isola.