Meteo, irruzione artica: dal Nord al Sud le previsioni aggiornate

Ilmeteo.it spiega cosa accadrà

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Pressione in calo su tutto il Paese. Arriva una perturbazione che provocherà nevicate in pianura al Nordovest, poi il maltempo si porterà verso le regioni centrali tirreniche vero sera, con fenomeni localmente intensi sulla Toscana settentrionale. Al Sud avremo un tempo maggiormente stabile per gran parte del giorno; peggiorerà soltanto in Campania, ma nella notte.

Le previsioni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Giornata fredda, irruzione di aria di origine artica. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso su molte regioni. Soltanto sul medio Adriatico e sul basso Tirreno ci potranno essere alcune precipitazioni, perlopiù deboli. Temperature in sensibile diminuzione, venti dai quadranti settentrionali.