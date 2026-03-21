 Meteo di domenica 22 marzo in Italia: tra neve e forti piogge
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Domenica di maltempo sull’Italia: neve al Nord e temporali al Centro-Sud

Condizioni metereologiche instabili
LE PREVISIONI
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ROMA – Domani, domenica 22 marzo, l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili a causa di una pressione atmosferica debole.

Il meteo di domenica 22 marzo

La mattinata si aprirà con tempo perturbato soprattutto sul Piemonte, in particolare nelle aree montuose, dove sono attese nevicate abbondanti a partire dai 600 metri di quota.

Piogge irregolari interesseranno anche la Liguria, con fenomeni più frequenti sui settori di Ponente, mentre sul resto del Paese prevarranno cieli molto nuvolosi.

Maltempo: Italia divisa in due

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento sul Nordovest, con precipitazioni in attenuazione. Al contrario, il maltempo tenderà ad intensificarsi sulle regioni del Centro-Sud, dove sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco. Sull’Appennino, inoltre, tornerà la neve oltre i 1200 metri di altitudine.

Il quadro generale conferma dunque una giornata all’insegna della variabilità, con fenomeni distribuiti in modo disomogeneo lungo la Penisola.

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