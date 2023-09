Temporali e rischio grandine al Sud: le previsioni aggiornate

La perturbazione porta rovesci sulle regioni meridionali

ROMA – La perturbazione, che nelle ultime ore ha raggiunto il Sud Italia, porterà ancora condizioni di instabilità nelle regioni meridionali e in Sicilia anche fra lunedì 25 e martedì 26 settembre. L’aria fresca al suo seguito ha provocato un sensibile ma temporaneo calo termico al Centro-Nord e lunedì interromperà il caldo anomalo anche al Sud.

Temporali al Sud

La circolazione depressionaria lasciata in eredità dalla perturbazione sarà – secondo iLMeteo.it – la responsabile dei temporali previsti al Sud in questo inizio di settimana, che localmente potrebbero essere di forte intensità.

Le temperature

Con il ritorno dall’alta pressione, le temperature sono già in rapida risalita al Nord e in gran parte del Centro ed entro metà settimana è su queste regioni si riporteranno su valori oltre la media

Ciclone equinoziale al Centro-Sud

Ciclone equinoziale al Centro-Sud. La giornata di oggi, domenica 24 settembre, sarà contraddistinta da ultime piogge in Romagna, condizioni di maltempo sulle regioni adriatiche centrali, sulla Puglia centro-settentrionale, in Basilicata, sugli Appennini in genere e poi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e sul Cilento. Altrove il tempo sarà ampiamente soleggiato. Venti da nord, mari molto mossi.

Le previsioni per lunedì 25 settembre

Un grosso anticiclone avanza da ovest verso l’Italia, nel contempo un insidioso vortice carico di piogge e temporali è in azione al Sud. La giornata di domani, lunedì 25 settembre, risulterà piuttosto instabile con rovesci e temporali sul medio versante adriatico e al Sud: attenzione al rischio grandine. Cielo prevalentemente sereno sul resto d’Italia. Venti da nord a tratti moderati, mari localmente molto mossi.