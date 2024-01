Meteo, le previsioni aggiornate: c'è il freddo, ma al Sud...

Pressione in aumento

ROMA – ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Pressione in aumento. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio invece la nuvolosità comincerà ad aumentare al Nord, diventando via via più compatta portandosi poi anche al Centro. In serata non si potrà escludere della pioviggine in Toscana e in Emilia.

Le previsioni di oggi

Giornata freddissima, ma c’è la rimonta dell’alta pressione. Soffiano venti di Grecale, forti sui settori meridionali. Il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni soleggiate con il cielo che si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Soltanto su Salento e coste siciliane tirreniche la nuvolosità sarà più compatta, ma senza precipitazioni. Forti gelate notturne al Nord.