Meteo, maltempo in arrivo: mari mossi e forti raffiche di vento

Allerta in Emilia Romagna

ROMA – Tempo in peggioramento: domani arriva una nuova perturbazione. Giornata soleggiata e pure calda al Centro-Sud. Al Nord, tempo già peggiorato fortemente e rapidamente su tutte le regioni; attesi nubifragi sui settori alpini, prealpini, sulla Liguria di levante e sul Friuli Venezia Giulia. Maltempo anche in Toscana e in nottata pure su Umbria, Lazio e Marche. Venti forti di Scirocco, mari mossi o molto mossi.

Dalla tarda serata di oggi temporali su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione, dalla mattinata di domani, a Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta della Protezione civile, che valuta anche per la giornata di domani allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.