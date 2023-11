Meteo, non solo nuvole in arrivo: le previsioni aggiornate

Dal Nord al Sud, cosa dicono gli esperti

1' DI LETTURA

ROMA, 05 NOV – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Dopo una lunga fase caratterizzata da un maltempo a tratti estremo, ecco che la pressione torna ad aumentare lievemente Giornata in prevalenza stabile e con cielo a tratti molto nuvoloso al Centro. Una certa instabilità interesserà soltanto le regioni tirreniche centrali, localmente l’Umbria, soprattutto nel corso delle ore pomeridiane e poi durante il pomeriggio. Calo termico notturno.

LUNEDI 06 NOVEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. Venti di Libeccio. Centro: Tempo in miglioramento su gran parte delle regioni, un po’ instabile soltanto su alta Toscana e localmente in Umbria. Venti di Libeccio. Sud: Qualche annuvolamento potrà interessare la Sardegna, sul resto delle regioni il sole sarà prevalente salvo più nubi sul basso Tirreno.

MARTEDI 07 NOVEMBRE

Nord: A parte qualche veloce piovasco sulla Venezia Giulia, per il resto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Centro: Le regioni sono attraversate da un fronte instabile con rovesci e temporali su Lazio, Umbria e sulle Adriatiche, schiarite in Toscana. Sud: In questa giornata ci saranno precipitazioni soltanto in Campania, sul resto delle regioni il tempo sarà decisamente soleggiato.

MERCOLEDI 08 NOVEMBRE

Nord: In questa giornata a parte qualche nebbia in pianura, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o localmente anche coperto. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno, non freddo di notte. Sud: Debole circolazione depressionaria così al mattino ci saranno precipitazioni diffuse, poi tenderanno a diventare più sparse.

Meteo, gli aggiornamenti