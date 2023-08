Meteo, il caldo ha le ore contate: in arrivo forti temporali

Previsto un crollo delle temperature

1' DI LETTURA

ROMA – L’ondata di caldo che ha colpito l’Italia nell’ultima settimana ha le ore contate. Tra sabato e domenica, infatti, sono previsti i primi forti temporali e un crollo delle temperature al Nord.

Temporali al Nord Italia

I temporali sono previsti su Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia, e potrebbero verificarsi anche violente grandinate. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, dice in merito: “L’acqua che potrebbe cadere in poche ore non riuscirà a essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti o alluvioni lampo. In montagna non mancheranno frane o smottamenti”.

Al Centro e al Sud ancora caldo

Temporali al Nord ma al Centro e Sud Italia continuerà il caldo, anche se le temperature saranno inferiori rispetto all’ultima settimana. Nello specifico, sabato e domenica sono previste giornate soleggiate mentre lunedì e martedì potrebbero arrivare le piogge.