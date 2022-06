Estate a metà.

1' DI LETTURA

PALERMO – Qualche nube in mattinata su Sicilia ionica e bassa Calabria ma seguiranno ampi rasserenamenti. Cielo in prevalenza sereno sul resto del meridione. Temperature minime in lieve calo; massime in lieve calo sulle aree costiere occidentali ed in generale aumento altrove. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a localmente mossi.